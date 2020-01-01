الأوروغواي تكتسح تايلاند برباعية وتحرز كأس الصين الدولية

جهينة نيوز:

أحرز منتخب الاوروغواي دورة كأس الصين الدولية الودية باكتساحه الاثنين في النهائي نظيره التايلاندي برباعية نظيفة.

وللمباراة الثانية على التوالي غاب عن صفوف "لا سيليستي" مهاجماه إدينسون كافاني ولويس سواريز بسبب الاصابة.

وتناوب على تسجيل الاهداف كل من ماتياس فيسينو لاعب وسط إنترميلان الإيطالي (6)، غاستون بيريرو مهاجم أيندهوفن الهولندي (38)، كريستيان ستواني (57) والبديل ماكسيميليانو غوميز (87).

وسجل ستواني (32 عاما) مهاجم جيرونا الإسباني هدفه الثالث في هذه الدورة الرباعية بعد تسجيله في مباراة بلاده الاولى ثنائية في مرمى أوزبكستان 3-صفر.

ورفع هذا المهاجم عدد أهدافه هذا الموسم مع ناديه وبقميص منتخب بلاده الى 21.

واستفاد المدرب أوسكار تافاريز، الذين قاد الاوروغواي إلى ربع نهائي مونديال روسيا 2018 قبل الخسارة أمام فرنسا، من هذه الدورة من اجل المداورة بين اللاعبين تحضيرا لكوبا أميركا في البرازيل بين 14 حزيران/ يونيو و7 تموز/ يوليو المقبلين.

وكانت أوزبكستان قد حلت ثالثة بعد فوزها في وقت سابق من اليوم على الصين 1-صفر مكبدة مدربها الايطالي فابيو كانافارو (45 عاما) خسارته الثانية تواليا في مستهل مشواره كمدرب للمنتخب الصيني بعد الخسارة بالنتيجة ذاتها أمام تايلاند الخميس.

المصدر أ ف ب