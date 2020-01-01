في عملية خاطفة ... مقتل خمس إرهابيين شرق السويداء

جهينة نيوز:

قتل خمس إرهابيين شرق السويداء في منطقة الكراع في عملية خاطفة و سريعه للقوات السورية.

و أفاد مصدر عسكري أنه و في إطار عمليات التمشيط والبحث وملاحقة فلول إرهابيي داعش في بادية السويداء الشرقية والجروف الصخرية في منطقة الكراع, نفذت وحدة من قواتنا المسلحة عملية خاطفة وسريعة أسفرت عن القضاء على خمسة من المسلحين الإرهابيين، ومصادرة أسلحتهم، وتفجير بعض العبوات الناسفة من مخلفاتهم.

و يذكر أن الإرهابيين و منذ تطهير شرق السويداء يحاولون التسلل الى الجروف الصخرية إنطلاقاً من التنف حيث يحمي الاحتلال الامريكي مقاتلي داعش الارهابي, و قد تصدت القوات السورية لأكثر من محاولة تسلل و أحبطت مخططات الارهابيين.