زاخاروفا: قرار واشنطن حول الجولان يؤدي للتصعيد في الشرق الأوسط

الإثنين, 25 آذار 2019 الساعة 21:10 | سياسة, عالمي

زاخاروفا: قرار واشنطن حول الجولان يؤدي للتصعيد في الشرق الأوسط

جهينة نيوز:

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان يتناقض مع القوانين الدولية وقد يؤدي لتصعيد التوتر في المنطقة.

وقالت زاخاروفا "وقع السيد ترامب وثيقة تعترف بسيادة إسرائيل على الجولان. ماذا يمكن أن نقول؟ لقد سبق أن تحدثنا عن ذلك مرارا بشكل مستدام، ولسوء الحظ، يمكن أن يؤدي ذلك — أخشى أن العديد من تصريحاتنا وتعليقاتنا التنبؤية تصبح حقيقة، ولكن هذا هو الحال — يمكن أن يؤدي ذلك إلى جولة جديدة من التوتر في منطقة الشرق الأوسط".

سبوتنك


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