سلمى المصري: لن أشارك في باب الحارة الا اذا تغير اسمه

جهينة نيوز:

أطلت الفنانة القديرة سلمى المصري ضمن ثاني حلقات برنامج " go live " مع الاعلامي أيهم غانم على هواء اذاعة ارابيسك في حوار فني دام اكثر من 90 دقيقة من الوقت وكانت الحلقة احتفالية خاصة بعيد الام .

في البداية أشارت سلمى ان سر محافظتها على مظهرها الشاب هو جمال الروح والصدق بالاضافة الى موضوع الاعتناء بما يخدم صحة البشرة , بدأ الحوار بحديث عن جدها عازف العود الشهير عمر نقشبندي ومدى تأثرها بثقافته الموسيقية منذ الصغر .

وتحدثت عن زوجها الراحل المخرج شكيب غنام الذي كان بمثابة عرابها الفني حيث قدم لها الخبرات بطريقة عملية اغنتها عن موضوع الدراسة الاكاديمية وكانت تستشيره في اختيار الادوار الانسب لها وخصوصا في مرحلة البدايات .

وعند الحديث عن السينما أشارت الى أن فيلم " المتبقي" مازال حاضرا في ذاكرة الجمهور والى الان تنال تكريمات عنه, لانه فيلم روائي مهم عن فلسطين واخر تكريم كان في طهران منذ حوالي الشهرين , وايضا تمت الاشارة الى فيلم " الهوية " الذي ترك بصمة مهمة في السينما واكلمت قائلة أنها ضد موضوع تجديد الاعمال القديمة لان الاحساس من الممكن ان يتغير في حال التجديد "

اما مؤخرا قدمنا فيلم " دمشق حلب " الذي اعلن عودة ثنائية " دريد لحام , سلمى المصري " ومن خلال الفيلم وجهنا رسالة فنية لكل الجيل الجديد من الفنانين مفادها " الوفاء للوسط الفني والمحبة بين بعضهم البعض " .

وخلال الحديث عن "سوريا " الام , عادت سلمى بالذاكرة الى مسرحية " كاسك ياوطن " حين كان ختامها بأغنية " بكتب اسمك يابلادي " التي اصبحت نشيد وطني في كل مكان يسافرون اليه.

"اتمنى أن تتوقف أحاديث النميمة في الوسط الفني"

وضمن فقرة " على مسؤوليتك " وعند سؤالها من يشبهها في مسيرتها الفنية ذكرت المصري عدة اسماء منها " كاريس بشار , سلافة معمار " وتمنت على ابنة اختها النجمة ديما بياعة ان تتبع خطاهم وتعاود نشاطها الفني, وعبرت عن عدم محبتها لموضوع الشللية الفنية لكن هذه الحالة موجودة بالوسط الفني وتمنت ان يكون هناك حيادية في العمل الفني , وفيما لو امتلكت عصا السحرية قالت " سأستخدمها لازرع المحبة في الوسط الفني وامنع احاديث النميمة "

خلال الحلقة كان هناك مداخلة جميلة من النجم انس كريم اكد على محبته الكبيرة واعجابه بالفنانة سلمى المصري , وذلك بعد ان اشارت أنها من المتابعين لاعماله الفنية .

"الوفاء مطلوب من كل فنان ترك سوريا "

حيت النجمة سلمى المصري أمهات ابطال الجيش العربي السوري و طلبت من كل فنان ترك سوريا في أزمتها أن يحس بالوفاء ويعود الى بلده ويقف معها ولا يتخلى عنها وقت الازمات .

وذكرت عدة مواقف طريفة تعرضت لها مع اولادها كأم و أكدت ايضا على الدور الايجابي لوالدتها الراحلة في حياتها الشخصية والفنية وقالت "ورثت عن والدتي المحبة ,والحنية , حتى اولادي كانت والدتي بالنسبة لهم ام فعلا , لانها ساندتني جدا في رعاية عائلتي وخصوصا في اوقات التصوير والانشغال الفني , وتابعت الامومة هي اعظم هدية قدمها القدر لي , واحيي جميع الامهات في العالم لان الام هي دنيا .

" الفصول الاربعة خسر نجوم لابديل لهم "

وفي سياق الحوار تمت الاشارة الى النجاح الكبير الذي حققه مسلسل " الفصول الاربعة " والانتشار الشعبي المميز وعزت النجمى سلمى المصري هذا النجاح الى موضوع تصويره لنماذج عائلية موجودة في كل اسرة في المجتمع , وعن امكانية وجود جزء جديد منه قالت " من المستحيل , لان لا بديل للقامات الكبيرة التي رحلت عنا " نبيلة النابلسي, خالد تاجا ,هالة شوكت " .

"لاخلاف على الاجر مع شركة "قبنض" وسأشارك في باب الحارة اذا تغير اسمه "

وفي ختام الحلقة تم الحديث عن وجود النجمة سلمى المصري في الجزء الجديد من مسلسل "باب الحارة " حيث قالت: "كان دوري الاساسي منذ بداية " باب الحارة " شخصية " سعاد , ام عصام " لكن ظروفي حينها لم تخدمني لاشارك فيه , وفي بقية الاجزاء قدموا لي العديد من الشخصيات في هذا العمل وايضا رفضت , اما الان شركة " قبنض" اصبحت هي المنتجة للعمل وستغير اغلب الشخصيات والاحداث , وشرطي ان يتم تغيير اسم العمل لاشارك فيه"، وتابعت قائلة "دوري في هذا العمل في حال شاركت فيه سيكون " ام شهيد" وهي امرأة بسيطة استشهد ابنها وزوجها وهذا ماشجعني للتفكير في تقديمه "، واكدت بأنه لاخلاف مع شركة "قبنض" حول اجرها في العمل.

اما فيما يخص موضوع استقدام اسماء غير سورية للمشاركة في الاعمال السورية فببرت النجمة سلمى المصري ذلك بقولها: الظروف الانتاجية الحالية صعبة والعديد من القنوات لا تشتري اعمالنا , واعذر هنا الشركات التي تعتمد على اسماء غير سورية لبيع الاعمال.