بيسكوف يكشف أن تحضيرات زيارة الرئيس كيم جونغ اون تجري من زمن طويل

جهينة نيوز:

صرّح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن مناقشة موضوع الزيارة المحتملة لرئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون إلى روسيا تجري منذ زمن طويل وكذلك التحضير للزيارة. وستتم إحاطة الصحفيين بكافة المعلومات المتعلقة بها. وقال بيسكوف، رداً على سؤال بهذا الشأن، “انتم تعلمون أن مناقشة موضوع الزيارة المحتملة للرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إلى روسيا تجري منذ زمن طويل وكذلك تحضيرها. وبمجرد وجود اتفاقات محددة فيما يتعلق بمكان وموعد وطريقة إجراء اللقاء، فإننا سنحيطكم علما بالمعلومات ذات الصلة”.

وكان عضو مجلس الاتحاد الروسي، ألكسندر باشكين، أكد لوكالة “سبوتنيك” أنه يجري التحضير لزيارة الزعيم الكوري الشمالي إلى روسيا وقد تتم في الربيع – الصيف المقبلين، إلا أن مواعيد هذه الزيارة لا تزال قيد المناقشة، حسب قوله.