قافلة مساعدات من 35 شاحنة للأهالي في مناطق عدة بدرعا

جهينة نيوز:

بدأت منظمة الهلال الاحمر العربي السوري توزيع مساعدات إغاثية على القاطنين والمهجرين العائدين إلى مناطقهم في درعا.

وأفادت المنظمة في بيان لها تلقت جهينة نيوز نسخة بأنه تم توزيع قافلة مساعدات إغاثية مؤلفة من 35 شاحنة على أحياء درعا البلد ومخيم درعا وطريق السد ليتم توزيعها على 6500 عائلة من القاطنين والمهجرين العائدين إلى هذه المناطق.

وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن المساعدات تضمنت 6500 سلة صحية و250 سلة صحية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة و1000 سلة صحية للأطفال و12993 مجموعة ألبسة شتوية مقدمة من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر واليونيسيف والمجلس الدنماركي للاجئين.

وتعمل الحكومة السورية على تقديم التسهيلات اللازمة لإيصال المساعدات إلى المحتاجين والمتضررين من الحرب الإرهابية على سورية في مختلف المناطق ومنذ تحريرها بالكامل من الإرهاب من قبل الجيش العربي السوري تم توزيع آلاف السلل من المساعدات الغذائية والمنح الزراعية للأهالي الأكثر احتياجا في العديد من قرى وبلدات درعا.