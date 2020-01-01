الأمم المتحدة تحذّر من ارتفاع الإصابات بالكوليرا في اليمن

جهينة نيوز:

حذرت الأمم المتحدة من أن اليمن شهد ارتفاعا حادا في عدد حالات الإصابة المشتبه بها بمرض الكوليرا العام الحالي مع زيادة أعداد النازحين عن مناطقهم في ظل استمرار العدوان السعودي على هذا البلد.

ونقلت أ ب عن تقرير صدر اليوم عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قوله: إنه “تم اكتشاف مئة ألف حالة إصابة مشتبه بها بالكوليرا في جميع أنحاء اليمن منذ بداية العام حتى آذار الجاري فيما توفي أكثر من 190 شخصا من المصابين”.

وأضاف التقرير إن “عائلات كثيرة نزحت حديثا بعد القتال الذي شهدته محافظة حجة شمال اليمن”.

وكان اليمن شهد تفشيا لوباء الكوليرا في السنوات الماضية مع وجود أكثر من مليون اصابة محتملة وتسجيل وفاة نحو ثلاثة آلاف شخص على مستوى البلاد.

يذكر أن القصف والحصار الجائر للموانئ اليمنية ومنع إدخال الأدوية والمساعدات الإنسانية الإغاثية وتلوث مياه الشرب تسبب بكارثة إنسانية كبيرة على اليمن وشعبه وانتشار أمراض قاتلة مثل الكوليرا والحصبة وغيرهما والتي أزهقت أرواح الآلاف منهم وخاصة من الأطفال.

كما دفعت الأوضاع الاقتصادية المتدهورة أكثر من 70 بالمئة من سكان البلاد إلى حافة المجاعة نتيجة نقص المؤن والغذاء ما يهدد حياتهم بشكل حقيقي.