طائرة الخطوط الجوية البريطانية تهبط بالخطأ في إدنبرة بدلاً من دوسلدورف

الإثنين, 25 آذار 2019 الساعة 17:41 | منوعات, منوعات

طائرة الخطوط الجوية البريطانية تهبط بالخطأ في إدنبرة بدلاً من دوسلدورف

جهينة نيوز:

هبطت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية في أدنبرة بالخطأ بدلا من دوسلدورف بألمانيا.

ولم يدرك الركاب الخطأ إلا عندما هبطت الطائرة وسمعوا "مرحبا بكم في أدنبرة".

وتمت إعادة توجيه الرحلة وهبطت في دوسلدورف.

وقالت الخطوط الجوية البريطانية في بيان "اعتذرنا للعملاء عن هذا الخلل في رحلتهم وسوف نتصل بهم جميعا بشكل فردي".

ولم يُعرف بعد عدد الركاب الذين تأثروا بالخطأ.

وأضافت الخطوط الجوية البريطانية إن الطيار لم يضيع في الطريق، ولكن الخطأ سببه المعاملات الورقية، الأمر الذي جعل مكتب مراقبة الحركة الجوية في أدنبرة يسمح للطائرة بالسير في هذا الطريق.

وقالت إحدى المسافرات إن الركاب انتظروا لمدة ساعتين ونصف في مطار أدنبرة وأكلوا كل الأطعمة الموجودة في الطائرة ولم يسمح لهم باستخدام المراحيض.

المصدر BBC


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