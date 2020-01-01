مقاتلات تركية "تتحرش" بطائرة رئيس وزراء اليونان

جهينة نيوز

أعلن رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، الاثنين، إن طائرات مقاتلة تركية تحرشت بمروحية كان يسافر على متنها، خلال زيارة لجزيرة يونانية للاحتفال بيوم الاستقلال بحسب وكالة "أسوشيتد برس" .

ونقلت الوكالة عن تسيبراس قوله (متهكما) إنه "تلقى ترحيبا"، على حد تعبيره، من طائرات مقاتلة تركية انتهكت المجال الجوي اليوناني، خلال وصوله الاثنين لجزيرة أغاثونيسي الصغيرة شرقي بحر إيجه.

و ذكرت الوكالة أن المقاتلة التركية أجبرت طيار المروحية التي تقل رئيس وزراء اليونان على القيام بمناورات منخفضة حتى وصول طائرات مقاتلة يونانية لإبعاد الطائرات التركية .