في إطار تجديد دماء ريال مدريد .. زيدان يستعد للتخلي عن توني كروس

جهينة نيوز

يسعى مدرب فريق نادي ريال مدريد زين الدين زيدان إلى تجديد دماء الفريق عبر إبرام صفقات لضم لاعبين جدد والتخلص من وجوه قديمة من بينهم الألماني توني كروس .

و أكدت العديد من التقارير الإعلامية على استعداد "الميرنغي" التخلي عن الدولي توني كروس. فحسب موقع "دون بالون" المقرب من كواليس "البيرنابيو" تفكر إدارة فلورنتينو بيرز بطرح "المايسترو" لـ"البيع" لفترة الانتقالات الصيفية.

وفي ذات الوقت كتبت صحيفة "سان" البريطانية، أن مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع الألماني البالغ من العمر 29 عاما. واستنادا إلى مصادر في النادي الإنكليزي قد يلتحق كروس بـ"الشياطين الحمر" مقابل صفقة بقيمة 58 مليون يورو

في المقابل تحدثت تقارير إعلامية فرنسية، عن اهتمام فريق باريس سان جيرمان باللاعب، لدرجة أن رئيس النادي ناصر الخليفي مستعد لدفع مبلغ 80 مليون يورو للحصول على خدمات صانع ألعاب المانشافت، خاصة وأن كروس من اللاعبين الذين يرغب المدرب الألماني توماس توخيل الحصول عليهم.

يذكر أن توني كروس له عقد مع الريال يمتد إلى غاية عام 2022، وقد عبّر هو الآخر على رغبته في خوض تجربة جديدة، على حدّ قوله.