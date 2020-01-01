لاعب ينقذ حياة منافسه في مباراة بتصفيات أمم أوروبا2020

جهينة نيوز

أنقذ اللاعب الجورجي، جانو أنانيدزه حياة اللاعب السويسري فابيان شاير، حين ابتلع لسانه بعد أن فقد وعيه في المباراة التي جمعت الفريقين في تصفيات كأس أمم أوروبا 2020.

وأصيب اللاعب السويسري بضربة في الرأس وفقد وعيه وكاد يفقد حياته بعد أن ابتلع لسانه ولم يتمكن من التنفس بعد الاصطدام بأحد لاعبي منتخب جورجيا.

وتدخل اللاعب الجورجي سريعا لإنقاذ حياة منافسه السويسري، بعد أن لاحظ أنه فقد الوعي ولا يمكنه التنفس، ونجح في أن يساعده على التنفس مرة أخرى حيث أدخل يده في فم شاير لتحرير لسانه وتمكن من التنفس بشكل طبيعي.

وتعافى اللاعب السويسري بسرعة بعد أن تلقى المزيد من العلاج والمساعدة الطبية من الفريق الطبي للمنتخب، واستكمل المباراة وساعد في إحراز الهدف الثاني لفريقه.

وفازت سويسرا بهدفين مقابل لا شيء في نهاية المباراة.