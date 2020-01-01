مقتل مشجعة بسبب التدافع في مباراة زيمبابوي والكونغو

جهينة نيوز

أكد اتحاد كرة القدم في زيمبابوي مقتل مشجعة بسبب التدافع خارج الاستاد الوطني في هاراري قبل مباراة ضد الكونغو في تصفيات كأس الأمم الافريقية (الأحد)، وذكرت تقارير محلية أن المشجعة ماي تاديوا قتلت خارج بوابة للاستاد بسبب تدافع الجماهير لحضور مباراة كانت مصيرية لأصحاب الضيافة.

وقال اتحاد زيمبابوي للعبة في بيان اليوم (الاثنين): «تعازينا القلبية لعائلة وأصدقاء المشجعة التي فارقت الحياة بسبب التدافع خلال مباراة لمنتخب (المحاربين) أمس».

وأضاف: «يجب أن نواصل جهودنا لجعل عملية دخول الاستاد أكثر سلاسة ولتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة».

المصدر رويترز

وفازت زيمبابوي 2- صفر لتضمن بلوغ نهائيات أمم افريقيا التي تستضيفها مصر في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) هذا العام.