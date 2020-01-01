جيش الاحتلال يعلن قطاع الحدود مع غزة منطقة عسكرية مغلقة

جهينة نيوز

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إغلاق عدة مناطق وإعلانها عسكرية مغلقة، في منطقة "غلاف غزة".

وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية أن المناطق التي أغلقها الجيش الإسرائيلي شملت شاطئ زيكيم والمناطق المتاخمة لنحال عوز ونتيف هاتسرا.

من جانبها ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن قوات الاحتلال التي تم نشرها عند حدود قطاع غزة هي لواء غولاني واللواء السابع في الجيش.

وكان الجيش الإسرائيلي قد استدعى، اليوم الاثنين، لوائين عسكريين ومقر قيادة فرقة عسكرية على خلفية هجوم صاروخي على وسط إسرائيل.

وقال متحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، "أنهى رئيس الأركان الجنرال كوفاخي سلسلة اجتماعات لتقييم الوضع. استدعاء لواءين عسكريين ومقر قيادة فرقة عسكرية إلى منطقة الجنوب. مستعدين لكل الاحتمالات".

واتهمت إسرائيل حركة حماس بتنفيذ هجوم صاروخي. وقال أدرعي "حماس نفذت عملية إطلاق الصاروخ من قطاع غزة باتجاه وسط إسرائيل. الحديث عن صاروخ من إنتاج ذاتي لحماس".

وأضاف "تتحمل حماس مسؤولية ما يحدث في القطاع أو ينطلق منه".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن اليوم الاثنين، أنه سوف يختصر زيارته للولايات المتحدة للعودة إلى إسرائيل لمتابعة حادث إطلاق صاروخ من قطاع غزة على إحدى المناطق شمال شرق تل أبيب.

وعبر حسابه على تويتر، قال نتنياهو "على ضوء الأحداث الأمنية، قررت اختصار زيارتي للولايات المتحدة. سألتقي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد عدة ساعات ثم سأعود فورا إلى البلاد لإدارة عملياتنا عن كثب".

وأعلنت وسائل الإعلام إسرائيلية عن إصابة ما لا يقل عن 7 أشخاص في هجوم صاروخي على وسط إسرائيل، ودعت السلطات المحلية السكان للجوء إلى الملاجئ للاحتماء بها.

وأعلنت إسرائيل إغلاق معبرين مع قطاع غزة وتقليص مساحة الصيد للصيادين الفلسطينيين، وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "منسق أعمال الحكومة في المناطق، الميجر جنرال كميل أبو ركن، أعلن عن إغلاق معبري إيرز وكرم شالوم، وتقليص مساحة الصيد البحري في قطاع غزة حتى إشعار آخر"، موضحا: "تم اتخاذ القرار في أعقاب إطلاق الصاروخ صباح اليوم من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".