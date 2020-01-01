حماس تنفي مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ على كيان الاحتلال

جهينة نيوز

نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الاثنين ضلوعها في إطلاق صاروخ خلف سبعة مصابين في إسرائيل، فجر اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مسؤول في الحركة طلب عدم الكشف عن هويته، إنه "لا أحد في فصائل المقاومة الفلسطينية، بما فيها حماس، مهتم بإطلاق صواريخ من غزة على العدو".

واتهمت إسرائيل حركة حماس بتنفيذ هجوم صاروخي. وقال متحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي: "حماس نفذت عملية إطلاق الصاروخ من قطاع غزة باتجاه وسط إسرائيل. الحديث عن صاروخ من إنتاج ذاتي لحماس".

وأضاف "تتحمل حماس مسؤولية ما يحدث في القطاع أو ينطلق منه".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق اليوم الاثنين، إغلاق عدة مناطق وإعلانها عسكرية مغلقة، في منطقة "غلاف غزة".

وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية أن المناطق التي أغلقها الجيش الإسرائيلي شملت شاطئ زيكيم والمناطق المتاخمة لنحال عوز ونتيف هاتسرا.

واستدعى الجيش الإسرائيلي، لوائين عسكريين ومقر قيادة فرقة عسكرية على خلفية هجوم صاروخي على وسط إسرائيل.

وقال "أنهى رئيس الأركان الجنرال كوفاخي سلسلة اجتماعات لتقييم الوضع. استدعاء لواءين عسكريين ومقر قيادة فرقة عسكرية إلى منطقة الجنوب. مستعدين لكل الاحتمالات".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن، أنه سوف يختصر زيارته للولايات المتحدة للعودة إلى إسرائيل لمتابعة حادث إطلاق صاروخ من قطاع غزة على إحدى المناطق شمال شرق تل أبيب.

وعبر حسابه على تويتر، قال نتنياهو "على ضوء الأحداث الأمنية، قررت اختصار زيارتي للولايات المتحدة. سألتقي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد عدة ساعات ثم سأعود فورا إلى البلاد لإدارة عملياتنا عن كثب".

وأعلنت وسائل الإعلام إسرائيلية عن إصابة ما لا يقل عن 7 أشخاص في هجوم صاروخي على وسط إسرائيل، ودعت السلطات المحلية السكان للجوء إلى الملاجئ للاحتماء بها.