قطر تؤجل استلام طائرات "بوينغ ماكس 737" لحين معرفة سبب تحطم الإثيوبية

جهينة نيوز

قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر إن الشركة أجلت استلام طائرة "بوينغ 737 ماكس"، مقررا في أبريل/ نيسان المقبل، لحين معرفة سبب تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من نفس الطراز.

وقال الباكر في تصريحات لوكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، على هامش مناسبة في مسقط: "لن يكون بمقدورنا الحصول على هذه حتى نعرف بالضبط ما نتيجة التحقيق والمدة التي سيستغرقها تحليق الطائرة مجددا".

وأضاف الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أن "الناقلة الشرق أوسطية تثق في طائرات بوينج بعد حادثي تحطم لطائرتين من طراز 737 ماكس لصانع الطائرات الأمريكي". وقال "لدينا ثقة في طائرات بوينج ونحن متأكدون أنهم سيتوصلون للمشكلة التي تواجههم والتي لا تزال قيد التحقيق".

ولقي 157 شخصا من 35 بلدا مصرعهم، إثر تحطم طائرة إثيوبية من طراز "بوينغ 737ماكس 8"، بتاريخ 10 مارس / آذار الحالي، في منطقة بيشوفو (ديبريزيت)، جنوب شرقي أديس أبابا، بعد إقلاعها بست دقائق من مطار أديس أبابا، وهي في طريقها إلى مطار نيروبي.

ويذكر أن هذا الحادث هو ثاني حادث لطائرة من هذا الطراز خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، حيث تحطمت في 29 أكتوبر / تشرين الأول 2018، طائرة شركة الخطوط الجوية "لايون إير" الإندونيسية.

وأعلنت عدة دول وشركات تعليق تشغيل الطائرات من طراز "بيونغ 737 ماكس 8"، وأفادت شركة "إس-7" الروسية، وهي المشغل الوحيد لهذا النوع من الطائرات في روسيا، لوكالة "سبوتنيك"، بأنها اتخذت أيضا، قرارا بتعليق تشغيلها اعتبارا من 13 مارس اذار، وحتى تلقيها بيانات توضيحية حول أسباب الكارثة.