وقفة احتجاجية لأبناء الحسكة استنكارا لتصريحات ترامب العدوانية حول الجولان المحتل

جهينة نيوز

نظم أهالي الحسكة وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي بمركز المدينة اليوم استنكارا لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العدوانية حول الجولان العربي السوري المحتل مؤكدين على هويته العربية السورية ومطالبين المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ قرار يوقف العربدة الأمريكية وعدم احترامها القرارات والمواثيق الدولية.

وشدد المشاركون في الوقفة على أن أبناء الحسكة يقفون صفا واحدا مع أبناء شعبنا وأهلنا الصامدين في الجولان المحتل المتشبثين بأرضهم المقاومين بكل عز وفخار ممارسات العدو الصهيوني الغاشم مشيرين إلى أن الجولان حق سوري لا بد أن يعود لأهله عاجلا أم آجلا ولن يدخر الشعب السوري أي طريقة كانت لإعادته إلى الوطن الأم.

وأوضح المشاركون أن تحدي الإدارة الأمريكية لكل القرارات الدولية الشرعية ولاسيما الخاصة بالقضايا العربية يجب أن يوضع له حد وإلا ستفقد المؤسسات الدولية مصداقيتها تجاه شعوب ودول العالم مشددين على أن الجولان كان ولا يزال عربيا سوريا ولن يغير الانحياز الأمريكي الأعمى للكيان الصهيوني من هذه الحقيقة.

كما أهاب المشاركون بالشعوب العربية وأحرار العالم وكل قوى مقاومة ومناهضة المخططات الأمريكية والصهيونية إلى توحيد الجهد ومساندة الشعب السوري في دحر الإرهاب التكفيري الظلامي والإرهاب الأمريكي الصهيوني ووجوده غير المشروع على أرضنا السورية.