فارق الوقت بين استراليا وأمريكا أضاع عليه 70 مليون دولار

جهينة نيوز

خسر رجل أوسترالي فرصته بفوز الجائزة الكبرى في اللوتو الأميركي الذي بلغت قيمته 70.4 مليون دولار بسبب خطأ بسيط في فارق الوقت، وفق موقع "الدايلي ميل " البريطاني.

وضع الرجل الذي عرّف عن نفسه باسم "السيد جي" رهانه عند الساعة 11:27 صباحًا (بتوقيت غرب أوستراليا الرسمي)، قبل وقت إعلان النتائج في تمام الساعة 12 ظهراً.

ولم يكن لدى "السيد جي" فكرة أنّ السحب انتهى منذ 27 دقيقة بسبب وجود خلل في برنامج احتساب التوقيت الذي أخطأ في احتساب الفارق الزمني بين الولايات المتحدة وأوستراليا في موقع "لوتولاند".

قام لوتولاند تلقائيًا بنقل رهان "السيد جي" إلى سحب آخر لأن السحب السابق انتهى، لكنه لم يفز. قدّم الأخير شكوى مقامرة ضدّ الشركة التي رفضت دفع أرباحه.

وشرحت الشركة أن خطأ التوقيت غير صالح لأن الشروط والأحكام تنص على أنه لن يتم قبول أي رهانات توضع بعد بدء السحب، وأنّ لا بدّ من ظهور إشعار (Notification) عن نقل رهانه إلى سحب آخر بسبب تأخر دخوله. وحكمت لجنة سباق الإقليم الشمالي لصالح الشركة بسبب الشروط والأحكام المحيطة بوضع الرهانات المتأخرة.