الحرب السورية حاضرة في فيلم" حملة فرعون" ومايك تايسون تاجر أعضاء بشرية

جهينة نيوز

رحّب مايك تايسون الملاكم الأمريكي، والملقّب بـ"الرجل الحديدي" بانضمامه إلى أبطال الفيلم المصري "حملة فرعون" مع عمرو سعد، وروبي، ومحمد لطفي ومحمود عبدالمغني، فضلاً عن قمر اللبنانية والسورية سوزان نجم الدين، والإيطالية مايا.

ويؤدي تايسون في الفيلم دور "فرانك" أحد تجار الأعضاء البشرية، الذي يستغل الحرب في سوريا، ويبني مستعمرة يطلق عليها اسم "ضاحية فرانك"، حتى يحتفظ داخلها بكثير من البشر المخطوفين، ليُتاجر بأعضائهم.

ويؤدي الممثل المصري عمرو سعد، شخصية "فرعون" وهو شاب يمارس الإجرام ويقع في حب فتاة سورية، ثم يتزوجها وينجب منها ابنه الوحيد، إلى أن تهرب منه وتعود لأهلها، مصطحبةً الطفل.

وتنشب لاحقاً أحداث الحرب السورية، لِتقع المرأة وابنها في قبضة "فرانك" الذي يُعجب بها ويأخذها عنده أسيرةً.

ويصل الخبر إلى "فرعون" فيسافر إلى سوريا برفقة أصدقاءه كي يساعدوه في تحرير زوجته وابنه من قبضة تاجر أعضاء البشر.

وكان نجم الملاكمة العالمي مايك تايسون أجرى زيارةً إلى الأهرامات، مع زوجته، قبل بدء التصوير حيث التقط صوراً عدة هناك، إضافةً إلى أخرى تجمعه بعمرو سعد، ومحمد لطفي، وسوزان نجم الدين وقمر.

فيلم "حملة فرعون" من إخراج رؤوف عبدالعزيز، وتأليف كريم حسن بشير، وإنتاج محمد السبكي، ويُنتظر عرضه في دور السينما خلال عطلة عيد الفطر المقبل.