مظاهرات في اسبانيا ضد قانون الاجهاض

جهينة نيوز

تظاهر آلاف الأشخاص، أمس الأحد، وسط العاصمة مدريد، ضد الإجهاض الذي تسمح به القوانين الإسبانية حتى الأسبوع الـ14 من الحمل.

وهتف المشاركون شعارات من بينها "نعم للحياة" و"شبيبة متّحدة من أجل الحياة"، حيث جابوا الطرقات من شارع "سيرانو" وصولاً إلى بوابة "ألكالا"، وأطلقوا مئات البالونات الخضراء كـ"تَحيّة لذكرى أطفال لم يروا النور" وفق تعبير المنظمين.

وقالت الممرضة أليخاندرا أنتون، البالغة من العمر 32 عاماً، والمشاركة في المظاهرة مع زوجها وطفليها: "يجب منع الإجهاض، منذ اللحظة الأولى للحمل تتكوّن حياة مستقلة عن الأم لها كامل الحقوق".

وأُقيمت هذه المظاهرة وسط أجواء احتفالية مع لافتات عدّة، حملت عبارات مثل "الحق في الحياة لا يستثني أحداً"، وذلك بدعوة من حركة "نعم للحياة".

ويجيز القانون الإسباني، الذي أقرّه اليسار سنة 2010، للنساء الإجهاض خلال 14 أسبوعاً من الحمل، وهي مدّة قريبة من المعدل في بقية البلدان الأوروبية.

وكان الحزب الشعبي المحافظ أطلق سنة 2013 مشروع إصلاح لحصر الإجهاض ببعض الحالات المحدودة، غير أن الجدل الذي أعقب ذلك قاد إلى سحب المبادرة.