الذهب يقارب ال 20 ألف ليرة للغرام.. الصاغة: جنون الدولار يلغي حدود سعر الذهب

جهينة نيوز

ارتفاع مفاجئ سجله سعر غرام الذهب في السوق المحلية حيث وصل إلى 500 ليرة سورية قياساً بالأسبوع الماضي وهو ارتفاع عزاه نقيب الصاغة غسان جزماتي إلى تذبذب سعر صرف الدولار في السوق السوداء والذي تجاوز خلال أسبوع واحد 15 ليرة سورية.

سعر غرام الذهب الذي وصل وفقاً للنشرة الرسمية المركزية الصادرة عن نقابة الصاغة إلى 19600 ليرة سورية، اعتبره جزماتي سعراً يلامس الحد الأدنى للممكن قياساً بسعر الدولار ضارباً مثالاً على ذلك سعر غرام الذهب في بيروت والذي سجل يوم أمس ما يعادل 20300 ليرة، مبيناً أن النقابة أرادت التسعير وفقاً لسعر الدولار غير الرسمي فسيكون سعر الغرام أعلى من تسعيرتها بألف ليرة بالحد الأدنى، الأمر الذي يمكّن السوق السوداء التي تحاول منذ سنوات استقطاب أسعار الذهب بالتوازي مع محاولاتها تكوين قطب سعري في سوق صرف القطع الأجنبي.

ولفت أن استمرار ارتفاع سعر الصرف بالشكل الحاصل حالياً من شأنه أن يرفع سعر الذهب في الأسواق السورية ولا سيما أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء سجّل حتى عصر يوم أمس 555 ليرة للدولار الواحد، معتبراً أن كل هذه المعطيات تتكامل مع معطيات السوق العالمية لتوصل سعر الغرام محلياً إلى ما هو عليه حالياً، موضحاً أن سعر الأونصة في البورصات العالمية سجل قفزة غير هينة أيضاً بلغت 12 دولاراً، حيث بلغ سعرها يوم أمس 1315 دولاراً مقارنة بسعر 1303 دولارات يومي السبت والأحد من الأسبوع الماضي، ما أدى بالتالي إلى تعزيز ارتفاع سعر الغرام محلياً.

وفيما يتعلق بمبيعات الصاغة أشار إلى أن حركة السوق قد تحسنت قليلاً خلال فترة عيد الأم معتبراً أن هذا التحسن لا يرقى إلى ما كان الحال عليه في الأعياد السابقة، مؤكداً أن نسبة التحسن قياساً بالسابق لا تتجاوز 20% بأفضل الحالات، ولكن ما طرأ من تحسن في المبيعات يبقى أفضل من عدمه.

وعن الأسعار في السوق يومي السبت والأحد أوضح أن غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً سجل سعر 19600 ليرة، في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار18 قيراطاً 16800 ليرة، أما الليرة الذهبية السورية فقد وصل سعرها إلى 164 ألف ليرة والأونصة الذهبية السورية 710 آلاف ليرة، والليرة الذهبية الإنكليزية عيار 22 قيراطاً 172 ألف ليرة، في حين وصل سعر الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 21 قيراطاً إلى 164 ألف ليرة.