دعوى جنائية ضد ساعي بريد ألقى أوراقا امتحانية في القمامة

جهينة نيوز

قام ساعي بريد بإلقاء أوراق امتحانات تخص 40 طالباً يدرسون القانون في مدينة ميونخ جنوب ألمانيا في القمامة.

وقالت وزارة العدل: إن هذه الأوراق جزء من أول امتحان رسمي (امتحان الدولة( يجريه هؤلاء الطلاب، وكان ساعي البريد ينقل هذه الأوراق إلى مصحح في مدينة نورنبيرج، إلا أنه لأسباب لم تعرف حتى الآن، ألقى بها في أحد صناديق نفايات الأوراق القديمة بالقرب من منزل المصحح. وأضافت الوزارة أن صندوق النفايات تم إفراغه في اليوم ذاته.

وبحثت هيئة امتحانات الدراسات القضائية في الولاية بالتعاون مع شركة التخلص من النفايات عن هذه الامتحانات إلا أنها لم تعثر عليها حتى الآن، ما دفعها إلى رفع دعوى جنائية ضد ساعي البريد.