بالصور.. شانيل تعود بأحذيتها لأكثر من تسعين عاما من الموضة

جهينة نيوز

طرحت دار "شانيل" الشهيرة أحدث صيحات أحذية ربيع وصيف 2019، وقد عادت بهذه الاحذية لاكثر من تسعين عاما حيث استلهمت موديلاتها من التصميم المفضل لدى مصممة الأزياء العالمية وصاحبة الدار كوكو شانيل، وهو أحذية ماري جين، التي يعود تاريخها إلى 90 عاما مضت.

وذكر موقع "فان بيدج" الإيطالي أن التصميم الذي أطلق عليه "ماري جين" يعد الأكثر رواجًا في ربيع 2019، ويتميز بأنه ذو كعب متوسط وغير رفيع، ما يضمن لمرتديه الراحة في الحركة والسير.

ورغم أن تصميم الحذاء يجعل من ترتديه تبدو وكأنها فتاة صغيرة، فـ"كوكو شانيل" أول من ارتدته وأعجبت به لدرجة أنه أصبح من مفضلاتها.

وهناك العديد من العلامات التجارية التي أصدرت تصميمات حديثة وبراقة من ماري جين Mary Jane لربيع/صيف 2019.

من بين العديد من المقترحات الموسمية لتصميم "ماري جين"، إصدار دار شانيل باللون الفضي والمتوسط الطول، أو تلك المزينة بأزهار "جوتشي"، ذات الكعب العالي، وحتى المخملية مع كعب المجوهرات من "دولتشي آند جابانا" أو الحمراء من "ميو ميو"، بالكريستال.

أما "ماري جين" من دار برادا، فجاء على شكل جلد الغزال الباستيل بكعب مرآة.

وذاع صيت أحذية ماري جين في ثلاثينات القرن العشرين بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم ذاع صيته في أوروبا خلال أربعينيات القرن العشرين.

ولا يعلم الكثيرون أن أحذية ماري جين بطرازها الشهير كان يرتديها الرجال والنساء والأطفال أيضا.