بالصور.. افتتاح اكبر مطعم تحت الماء في النرويج

جهينة نيوز

افتتحت النرويج مطعما مميّزا، صُنّفَ كأكبر مطعم مغمور تحت الماء في القارة الأوروبية، وفقا لما نشرته وسائل إعلام نرويجية.

وأطلق على المطعم اسم "أندر"، المشتق من كلمة "الروح" بالنرويجية.

وصُمِّمَ المطعم على شكل أنبوب خرساني كبير يؤدي إلى صالة مغمورة تحت الماء، مزوّدة بنوافذ زجاجية كبيرة، تُمكّن الزائر من الاستمتاع بالمشاهد الخلابة للبحر والكائنات المائية.

ويتسع المطعم لـ40 زائرا، يمكنهم الاستمتاع بوجبات مميزة من مأكولات البحر، مقابل 430 دولارا للشخص الواحد

وأشار أصحاب المطعم، الذي يقع على شاطئ بحر الشمال، إلى أن فكرة مطعمهم حظيت بإعجاب كبير، مؤكدين أنهم استقبلوا حجوزات مسبقة من أكثر من 7 آلاف شخص رغم الارتفاع النسبي لأسعار الوجبات.

صممت المطعم شركة "سنوهيتا" النرويجية، التي أسهمت بتصميم دار الأوبرا الشهيرة في أوسلو ومتحف "11 سبتمبر" في نيويورك.