مجلس الأمن الروسي: إجراءات البنتاغون في الفضاء تمثل تهديدا عسكريا لروسيا

جهينة نيوز

كشف سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف اليوم الاثنين، أن تدمير الغرب لاتفاقاته بشأن الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي ونشر أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكي فيه يمثل أحد التهديدات العسكرية لروسيا.

وأشار باتروشيف في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" إلى أن هناك بلا شك تهديدات لروسيا من الفضاء.

وقال بهذا الصدد: "من بين هذه التهديدات سأسلط الضوء مثلا على التدمير المستمر من قبل الدول الغربية لنظام الالتزامات بالمعاهدات الدولية في استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، فضلا عن ذلك نشر أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكي".

هذا واقترحت روسيا والصين في عام 2008 في مؤتمر نزع السلاح لمناقشة مشروع معاهدة بشأن منع وضع أسلحة في الفضاء الخارجي، أو استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة ضد الأجسام الفضائية.

وتهدف الوثيقة إلى الحفاظ على الفضاء الخارجي للاستخدام والبحث للأغراض السلمية على قدم المساواة بين جميع الدول.

يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد أعلنت في بداية عام 2019، أنها ستعيد دراسة إمكانية نشر منظومات دفاع جوي في الفضاء.