فنانات عربيات يتضامن مع شيرين عبر هاشتاغ" متضامن مع شيرين"

جهينة نيوز

تضامنت العديد من الفنانات العربيات مع هاشتاغ" متضامن مع شيرين" وعبّرن عن وقوفهن لجانبها في هذه المحنة التي تمر بها، وكتبن على حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي رسائل دعم ومناشدات لنقيب الموسيقيين هاني شاكر للوقوف بجانب شيرين.

أنغام: "‏شيرين بنت مصر وبتحب مصر ولا يمكن لأحد أن يشكّك في مصريتها وحبها لمصر ولم تقصد الإساءة لبلدها وكفاية ضغط عليها، شوية رحمة".

نجوى كرم: "‏مثّلتِ بلدِك ‎مصر بكل العالم وكنتِ رافعة راسِك وفخورة ببلدِك، نحنا ما منشكّ أبداً بوطنيتِك وبحبِّك لمصر!".

أحلام: ‏"رسالتي هذه المرة لكبيرنا في الفن وهرم الأغنيه العربيه وأمير الطرب ورئيس النقابة في مصر الاستاذ هاني شاكر أن يأخذ موضوع فنانة شرّفت بلدها بنت مصر شيرين بعين الاعتبار وأن يوجّهها كأب لأنك فعلاً أب للجميع، اعتبرها ابنتك".

إليسا: ‏"أنا بعرف قدي بتحبي مصر وما قصدك تأذي حدا. وأنا بتمنى تعدّي الأزمة على خير تا ترجعي لفنك. الله يمرق هالأزمة".

بلقيس: ‏"شيرين ‎متعاطفة معاها جداً ومكالمتها مع الإعلامي عمرو أديب أحزنتني وواضح أنها لم تكن تقصد النية السيئة أو إضمار الشر وكانت دعابة ربما ثقيلة. شيرين هي صوت مصر في عصر الأغنية النسائي وتستحق أن تصدح في بلدها دائماً وأسال الله أن يفرج كربتها وتنتهي الأزمة وتعدي على خير".

نادين نسيب نجيم: "شيرين إنسانة طيبة وحنونة وتحب بلدها، وكلنا نفتخر بها ولا تستاهل إلا المحبة من جانبنا وبلدها".

يذكر أن شيرين تمر بازمة حالية بسبب مقطع فيديو لها من حفلها في البحرين تسبب بهذه الازمة الجديدة، بعدما قالت مازحة إنها في البحرين ويمكنها أن تتحدّث براحتها ولا تتعرّض للسجن، كما يحدث في مصر، الامر الذي فتح النيران عليها واتهمت بـ"التطاول على بلدها".