أكثر من 450 مليون ليرة مخالفات تعدّ على الشبكة الكهربائية بدرعا

جهينة نيوز

بين المهندس منير القاسم رئيس قسم مراقبة الشبكات بشركة كهرباء درعا أن الاعتداء على الشبكة الكهربائية والتحميل الجائر واستجرار التيار الكهربائي بشكل غير مشروع يؤدي إلى الكثير من الأضرار على المنظومة الكهربائية والتسبب بضرر بالغ فيها وزيادة الفاقد الكهربائي وكثرة الأعطال، مشيراً إلى أنه بعد تحرير كامل المحافظة قامت الشركة بتكثيف الجولات الميدانية وبشكل يومي بهدف قمع ظاهرة الاستجرار غير المشروع والتعدي على الشبكة الكهربائية، ما انعكس بشكل إيجابي على المنظومة وعلى المشتركين معاً، حيث خفت الأعطال بالإضافة لاستقرار الأحمال ونقص الفاقد الكهربائي وأضرار أخرى كانت تؤدي إلى تكرار انقطاعها بسبب الأعطال جراء هذا الاستجرار غير المشروع والتعدي على الشبكة الكهربائية.

وأضاف القاسم ان عدد الضبوط الكهربائية التي تم تنظيمها منذ تحرير محافظة درعا بداية شهر تموز من العام الماضي حتى بداية الشهر الحالي بلغت /568/ ضبطاً منها /170/ ضبطاً منزلياً و/55/ ضبط اشتراك تجاري و/343/ ضبط مراكز تحويل معظمها لآبار المياه الخاصة بالمواطنين، وصل حجم الكمية الكهربائية المستجرة والمفقودة بشكل غير مشروع جراء هذه الضبوط ١٨،٥٥٠،٢٤٤ مليون كيلو واط ساعي، بلغت قيمتها المالية ٤٥٠،٨١٧،٧٩٢ مليون ليرة، مبيناً أن عدد الضبوط المحصلة إجمالي هذه الضبوط بلغ /312/ ضبطاً وصلت كمية الطاقة الكهربائية لها ٥،٥٣٥،١٢٧ ملايين كيلو واط ساعي، بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة منها ١٣٥،٨٧٣،٩٠٣ مليون ليرة، وتم تحويل المخالفين الذين لم يقوموا بتسديد ما يترتب عليهم جراء هذه المخالفات إلى القضاء.