حلب أولاً وحماة ثانياً ودمشق ثالثاً بعدد المنشآت العائدة للعمل والإنتاج

جهينة نيوز

تصدرت حلب قائمة المحافظات بعدد المنشات التي عادت الى العمل بعد توقفها عن الإنتاج خلال فترة الحرب على سورية وتعرض بعضها للتخريب والدمار بعضها جزئي والآخر بشكل كامل, تلتها حماة ومن ثم دمشق.

مصادر في القطاع الخاص الصناعي أوضحت حسبما افادت صحيفة الثورة أن عدد المنشآت الصناعية العاملة التي عادت الى العمل والإنتاج في حلب بلغ حتى تاريخه 5372 منشأة من إجمالي عدد المنشآت الصناعية المسجلة والبالغة أكثر من 12 ألف منشأة أي نسبة 43 %، الأمر الذي يؤكد بدء تعافي الصناعة السورية.

وبينت المصادر أن عدد المنشآت التي عادت إلى العمل في المدينة الصناعية في الشيخ نجار بلغ 530 منشأة من أصل 799 منشأة مسجلة وهناك 231 منشأة يجري تأهيلها حالياً.

واللافت في هذه الاحصائية ان المرتبة الثانية كانت من نصيب محافظة حماة بعدما كانت كل من حلب ودمشق وريفها تتصدر المراتب الأولى بشكل دائم من حيث عدد المنشآت الصناعية حيث بلغ عدد المنشات العائدة للعمل والإنتاج نحو ألفي منشأة من أصل 2183 منشأة صناعية مسجلة في حماة ما نسبته %92

في حين جاءت دمشق بالمرتبة الثالثة في عدد المنشآت الصناعية العاملة حيث بلغ عددها 1880 منشأة من أصل 4318 منشأة مسجلة أي ما نسبته 43.5% وهي النسبة نفسها لمنشآت حلب.

محافظة ريف دمشق فقد جاءت بالمرتبة الرابعة بعدد المنشآت العائدة للعمل بـ 1532 منشأة من إجمالي العدد المسجل والبالغ 8220 منشأة بنسبة لم تتجاوز 19% وهذا يفرض على المعنيين في الشأن الصناعي ضرورة بذل جهود مضاعفة لاستعادة المناخ الصناعي عافيته وقدرته الإنتاجية السابقة في محافظة ريف دمشق.

أما عدد المنشآت العاملة في كل من محافظات اللاذقية وطرطوس والسويداء فهي مطابقة لعدد المنشآت المسجلة في جميع المحافظات، حيث بلغ عدد المنشآت في اللاذقية 1029 منشأة ، وطرطوس 1194 منشأة ، وفي السويداء 948 منشأة.