شولتس يقود ألمانيا للفوز على هولندا

جهينة نيوز:

أحرز نيكو شولتس مدافع ألمانيا هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة لينتزع منتخب بلاده بشكله الجديد الفوز 3-2 خارج ملعبه على هولندا في مباراته الافتتاحية بتصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 يوم أمس الأحد.

وبدا المنتخب الألماني في طريقه للانتصار بعد أن أسفر أداؤه الرائع في الشوط الأول عن هدفين سجلهما ليروي ساني وسيرج جنابري ليحصل المدرب يواخيم لوف على دفعة غير متوقعة في سعيه لإعادة أبطال العالم 2014 للمسار الصحيح.

لكن بعضا من هشاشة الأشهر 12 الماضية ظهرت عندما ترك المنتخب الألماني المباراة تفلت من قبضته، وصنع ممفيس ديباي هدفا للمدافع ماتياس دي ليخت ثم سجل بنفسه هدف التعادل بعد أداء مؤثر آخر من المهاجم المتألق.

لكن الظهير شولتس كان صاحب الكلمة الأخيرة حين هز الشباك في الدقيقة 90 بعد هجمة جيدة من اليسار ليعيد التقدم لألمانيا ويمنحها انتصارا مهما في بداية مشوار التصفيات.

المصدر رويترز