بيلوسي وشومر : تقرير مولر يثير الكثير من الأسئلة

جهينة نيوز:

طالب كل من رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بنشر تقرير مولر بشكل كامل مدعوماً بـ "الوثائق الداخلية".

و قالا في بيان أن " تقرير مولر يثير الكثير من الأسئلة "

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، في بيان، أن "النتائج التي أعلنتها وزارة العدل حول تقرير المحقق روبرت مولر هي بمثابة تبرئة كاملة لساحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أكدت، في بيان ، أن "وزير العدل وليام بار أرسل ملخصاً عن تقرير المحقق روبرت مولر حول التدخل الروسي في الإنتخابات الرئاسية 2016 إلى الكونغرس".

ولفتت الوزارة إلى أن "تقرير مولر لم يثبت أن حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تواطأت مع روسيا أو أن ترامب ارتكب جريمة، كما أن التقرير لم يثبت أن حملة ترامب تواطأت أو نسقت مع روسيا".

ويقود مولر التحقيق منذ أيار 2017 في قضية التواطؤ بين حملة ترامب والسلطات الروسية للتدخل والتأثير بنتائج الرئاسية عبر عمليات قرصنة وغيرها، والتي أدت إلى فوز ترامب على منافسته الديمقراطية وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.