أبراج يوم الأثنين مع سمر عمران

مولود3/25: اجتماعي، محب للحياة، ودود، عاطفي تحب المرح، محط انظار الجميع، تحب التنوع بحياتك المهنية، صريح متفائل، يغلب على تصرفاتك التسرع، الفترة القادمة مشاكل عائلية وعاطفية، قلق وخوف وتأجيل وخبر حلو للبعض، وجود الاصدقاء يخفف عليك كثيراً، مطلوب منك الضبط، سنة بالمجمل تقدم وتغيير وحظ تصاعدي بالاشهر القادمة سفر وتعامل مع غرباء توقيع على أوراق بخصوص ميراث.

جهينة نيوز-خاص:

برج الحمل: تنقلاتك مهمة وكبيرة افكارك واعذارك كثيرة، يوم للمواهب والسفريات والاتصالات مقابلة ناجحة وتصل الى تفاهم مع احدهم يوم للتشاور والاوراق ودراسة غيبية وامور قضائية احذر الفوضى، للبعض يوم جيد للترويج والبيع والشراء.

برج الثور: لقاء مع اشخاص مهمين بالنسبة لك وقد يمد احدهم يد المساعدة ، تجنب التأخير، تغيير بالاجواء اطمئن ستخرج من المتاعب النفسية، سفر تحصل على فوائد نقدية، استيقظ لتكن قادر على العطاء كالمعتاد وتحقق امنياتك.

برج الجوزاء: تمتع بهدوء ولا تستاء من بعض العراقيل او التأجيل، خلافات مع شريك بسبب عدم الاهتمام، هذا لا يمنع ان تسير امورك وتكون دبلوماسي، انت الافضل بنظر الحبيب، الامور على غير ما يرام، قد يتعامل معك الشريك بطريقة خطأ، بالإضافة للعرقلة والتأجيل، انتبه وفكر بطريقة صحيحة.

برج السرطان: تراكم اعمال يؤدي الى الاجهاد، لا تتردد وتحتار وتغضب تمارس سلطة، توقع عمل اضافي يدفعك ويزيد من همومك، اطلب مساعدة الكسل ممنوع وبرودة الدم ممنوعة وحاول انجاز العمل المرهق، انتبه لمحيطك ساعد نفسك عن طريق راحة والغذاء اعمالك القديمة مضغوط فيها، وتتعامل مع غرباء.

برج الأسد: تبدل اوضاعك المهنية وعلاقاتك الانسانية، تخطط وتقوم بالمراسلات وتكرس الوقت للقاء حميم، الحظ معك ليحميك من مطبات وتجد حلا للمشاكل، يوم جيد للاتصالات الواسعة والاجواء الرومنسية والسهرات النادرة، للبعض خبر بخصوص اولاد، للبعض تغيير مكان اقامة.

برج العذراء: مشاكل تعاني منها، تشنجات تمر على صعيد عائلي، تصرفات فيها توتر، احتمال اتصال عاجل يعيدك الى البيت لتجد حل لمشكلة على صعيد عائلي أو شخصي، اعط الاهتمام للتفاصيل حتى تحاصر الاخطاء، افراد العائلة معك.

برج الميزان: يوم محظوظ، نهار جيد حتى تتربع على عرش النجاح، مقابلات اتصالات سفريات قصيرة تحقق امنية عن طريق منافسة وتكون منهمك وتقوم بجولة تكتشف من خلالها اشياء، تقوم بتحليلات وتعرف اجابة كنت تنتظرها، نهار ايجابي بمشاريعه، مرحلة جديدة ونقاط تسجلها بدائرتك.

برج العقرب: حائر بالخيارات، تفاوض بامر يخص عمل او مال، تعويض، عدم التنظيم يؤدي الى بعض المشاكل على صعيد الاسراف، عزز نهارك، لا تضيع اموالك في الاسراف، فرصة مالية في الطريق الك.

برج القوس: القمر ببرجك اهتماماتك متعددة تحسم أمر خاص وقد تفكر بأخذ اجازة او تقوم بتجارب جديدة وتقدم خطوة جديدة، تغير بشكلك او اعادة تأهيل لافكارك، تحاول ان تكتشف امور وتدافع عنها، مسيطر ووضعك ايجابي.

برج الجدي: نهار بطيء، تتنازل قليلا حتى لا تفقد توازنك، اطرد الوساوس والافكار السلبية وكن منتبها من الخبثاء، انتبه لحساباتك فقد تقع في المشاكل، تمارس عملك بصورة جيدة، تسمع اخبار تزعجك، صحتك بحاجة للانتباه واضبط اعصابك.

برج الدلو: يوم للمناسبات والاعمال والاجتماعات واللقاءات، يجتمع الجميع حولك من اهل واصدقاء، نجاح يرافق خطواتك، انتبه من حدة وغضب يفقدك فرصة تمتع بالسعادة، يوم جيد أنت رائع بطلتك.

برج الحوت: ركز على عملك وحافظ على استقراره لا تهدر نشاطاتك المهنية، ابتعد عن الخلافات مع الزملاء ولا تترك مجالا لسوء التفاهم، لا تضيع وقتك بالندم والاسف، ولا تقل كلاما جارحا واحفظ مكانتك الاجتماعية، للبعض نزول للاسواق وتعامل مع غرباء.