رئيس هندوراس يعترف بأن القدس عاصمة لإسرائيل

جهينة نيوز:

أعلن رئيس هندوراس، خوان أورلندو هيرنانديز، اليوم الأحد، اعتراف بلاده بالقدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال الاسرائيلي، حسبما أفادت "رويترز".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن هيرنانزيز، أثناء مؤتمر لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "إيباك" في واشنطن، أن بلاده "ستفتتح فورا" بعثتها الدبلوماسية الرسمية في القدس المحتلة كي "تمتد" سفارتها بذلك إلى "العاصمة الإسرائيلية".

وكانت هندوراس، العام الماضي، بين ثماني دول عارضت مشروع قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارة واشنطن إليها.