رسالة شيرين عبد الوهاب لجمهورها.. بلدي خط أحمر

جهينة نيوز:

وجهت الفنانة شيرين عبدالوهاب، رسالة إلى جمهورها، قائلة: " لا يمكن أسيئ لبلادي، ولا يمكن أنكر فضلها علي، بجد باشكركم وباحبكم، وبعتذر للي أساء فهم كلامي من كل قلبي".

وقالت شيرين، عبر صفحتها على موقع "فيس بوك"، "عاوزة أتكلم من قلبي مع كل واحد من أهل بلدي الحبيبة، ومن أهلي وأصدقائي وزملائي؛ اللي قدروا يفهموا ويصدقوا إني لا يمكن أسيء لبلادي اللي أنا كلي من خيرها، ولا يمكن أنكر فضلها عليا، بجد باشكركم وباحبكم، وبعتذر للي أساء فهم كلامي من كل قلبي".

وأضافت "بالنسبة للقنوات المأجورة من خارج مصر، اللي خدت كلامي وخرجته عن سياقه تمامًا وحاولت تستغله ضد بلدي؛ بقولهم إن بلدي خط أحمر، وعمركم ما هاتفرقوا بيني وبينها".

وتابعت: "أحب أوضح لكل الناس اللي حقهم يعرفوا إن ما كُتب عني في الصحافة ونسب لي غير صحيح بالمرة، وتقدروا تتحقوا من صحة كلامي من الفيديو الموجود مع إنه ممنتچ عن قصد علشان يطلعني غلطانة".

وأوضحت "ما قيل على لسان النقابة والصحافة، إني قلت (أنا هنا أتكلم براحتي عشان اللي بيتكلم في مصر بيتحبس)، وطبعا ده مش حقيقي، وماقلتهوش، لأن الكلمة بتفرق"، مستكملة: "اللي قولته نصا وهو موجود بالفيديو (أنا هنا أتكلم براحتي عشان في مصر ممكن يسجنوني) - فيه فرق كبير بين الجملتين".

‫واختتمت قائلة: "أنا كنت بتكلم عن موقف شخصي لما هزرت على المسرح من قبل ورُفعت عليا دعاوى وصدر حكم بسجني سنة وسددت كفالة، واستأنفت واتلغى الحكم في الاستئناف، وبعدين أترفع عليا جنحة مباشرة عن نفس الواقعة، واتحكم فيها بعدم اختصاص القضاء المصري بما وقع في الشارقة، هذا ما كنت أقصده والله أعلم بالنوايا.. بحبك يابلدي مهما حصل، ودايما #تحيا_مصر"

و كانت نقابة الموسيقيين المصرية أوقفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن الغناء، اعتبارًا من 21 مارس ، وإحالتها للتحقيق بتهم إساءات للدولة المصرية على هامش حفلها الأخير بالبحرين