عملية نوعية للجيش اليمني في جيزان

جهينة نيوز:

قضت وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم على أكثر من 20 عنصرا من قوات العدوان السعودي كما أصيب عشرات آخرون خلال عملية عسكرية نوعية نفذتها في جيزان.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله: إنه بعد رصد دقيق لتجمعات وتحركات قوات العدوان السعودي نفذت وحدات خاصة من القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية هجومية من عدة مسارات استهدفت مواقع شرق جبل /إم بي سي/ والصفة وقريتي القيمة والصيابة وعددا من المواقع المجاورة.

ولفت العميد سريع إلى أن العملية سبقها إطلاق صاروخ /زلزال/ وقصف مدفعي مكثف على المواقع المجاورة محققا إصابات مباشرة مشيرا إلى أنه تم خلال العملية إحراق وتدمير خمس آليات لقوات العدوان واغتنام كمية كبيرة من العتاد.

وتأتي هذه العملية ردا على عدوان تحالف النظام السعودي على اليمن والذي يدخل بعد أيام عامه الخامس حيث أدى إلى مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين ودمار هائل في البنى التحتية والاقتصادية اليمنية.