فرنسا تقر بمحاكمة متظاهرين فرنسيين

جهينة نيوز:

أقرت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي بصدور أحكام بحق الفي شخص في فرنسا من بين أكثر من 8700 موقوف على ذمة التحقيق منذ بدء حركة “السترات الصفراء” الاحتجاجية.

يذكر أن الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسياساته والتي أطلق عليها اسم “السترات الصفراء” بدأت في الـ 17 من تشرين الثاني الماضي وسرعان ما انتشرت في كل أنحاء فرنسا كما انتقلت إلى دول أوروبية أخرى و واجهت السلطات الفرنسية هذه الاحتجاجات بقمع مفرط أدى إلى سقوط العديد من الضحايا واعتقال الآلاف.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بيلوبي قولها في تصريح اليوم إنه “من أصل الألفي حكم بالإدانة التي صدرت حتى الآن فإن 40 بالمئة منها عقوبات بالسجن مع التنفيذ و60 بالمئة أنواع أخرى من العقوبات كالأشغال للمصلحة العامة على سبيل المثال و وقف التنفيذ”.

وأضافت بيلوبي إن “حوالي 1800 شخص أوقفوا خلال تظاهرات تجري كل سبت منذ أكثر من أربعة أشهر في فرنسا ما زال يتعين محاكمتهم”.

ولفتت الوزيرة الفرنسية إلى أنه منذ بداية الاحتجاجات “صدرت 390 مذكرة قضائية تشمل الأشخاص الذين ذهبوا إلى السجن أو هم مسجونون أو في إطار إدانة أو في إطار الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة”.

وتشير معطيات وزارة العدل الفرنسية إلى أن الأحكام التي صدرت تتراوح بين السجن شهراً والسجن ثلاثة أعوام.

وكان وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير أعلن أمس أنه تم اعتقال 233 شخصاً بينهم 172 أوقفوا رهن التحقيق في كل أنحاء فرنسا وذلك خلال السبت التاسع عشر من التحرك الاحتجاجي لـ “السترات الصفراء”.

ونشرت الشرطة الفرنسية أمس تعزيزات وسط العاصمة باريس ومدن أخرى لمواجهة التظاهرات الاحتجاجية في الوقت الذى استدعت فيه حكومة ماكرون وحدات من الجيش وأصدرت السلطات الفرنسية قرارات بمنع التظاهر في مدن بالبلاد مثل تولوز وبوردو ونيس ونددت رابطة حقوق الإنسان الفرنسية بتلك القرارات مؤكدة أنها تشكل تعدياً خطيراً جديداً على حرية التظاهر.