تقرير مولر يشير إلى عدم وجود تواطؤ بين ترامب وحملته مع الروس

جهينة نيوز:

أكدت وزارة العدل الأميركية، في بيان، أن "وزير العدل وليام بار أرسل ملخصاً عن تقرير المحقق روبرت مولر حول التدخل الروسي في الإنتخابات الرئاسية 2016 إلى الكونغرس".

ولفتت الوزارة إلى أن "تقرير مولر لم يثبت أن حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تواطأت مع روسيا أو أن ترامب ارتكب جريمة، كما أن التقرير لم يثبت أن حملة ترامب تواطأت أو نسقت مع روسيا".

ولفتت الوزارة إلى أن "أدلة مولر غير كافية للتأكيد أن ترامب عرقل القضاء"، مشيرة إلى أن "التقرير لم يبرئ ساحة ترامب أيضا".

يذكر أن مولر سلم تقريره، في وقت سابق، إلى وزير العدل الذي أرسله بدوره إلى الكونغرس.

ويقود مولر التحقيق منذ أيار 2017 في قضية التواطؤ بين حملة ترامب والسلطات الروسية للتدخل والتأثير بنتائج الرئاسية عبر عمليات قرصنة وغيرها، والتي أدت إلى فوز ترامب على منافسته الديمقراطية وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.