سورية تتغلب على الكويت بهدفين نظيفين ضمن تصفيات كأس آسيا

جهينة نيوز:

حقق منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم فوزا مستحقا على نظيره الكويتي بهدفين دون رد في المباراة التي جرت اليوم على ملعب جابر الأحمد في الكويت ضمن منافسات المجموعة الخامسة لمنافسات كأس آسيا الأولمبي التي تضم أيضا منتخبي الأردن وقيرغيزستان.

سجل هدفي المباراة محمد كامل كواية وعبد الرحمن بركات في الدقيقتين الـ 10 والـ 22.

وكان منتخبنا قد بدأ مشواره في التصفيات بالفوز على منتخب قيرغيزستان بهدفين دون رد.

ويختتم منتخب سورية مبارياته في التصفيات بلقاء الأردن يوم الثلاثاء القادم.

وينص نظام التصفيات على تأهل أبطال المجموعات الـ 11 في التصفيات إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات حلت في المركز الثاني.