سورية والعراق تبحثان تأمين الحدود وفتح المعابر ودعم حركة التجارة

جهينة نيوز:

بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي مع سفير سورية في بغداد صطام جدعان الدندح اليوم تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكر مجلس النواب العراقي في بيان أن الجانبين “أكدا على ضرورة تأمين الحدود المشتركة بين العراق وسورية وفتح المعابر والمنافذ الحدودية خلال المرحلة المقبلة لتسهيل حركة النقل من أجل دعم حركة التجارة بين البلدين”.

من جانبه أكد السفير الدندح على أهمية تواصل تعزيز العلاقات الأخوية بين سورية والعراق.

وقال السفير الدندح في تصريح نشرته وكالة سانا في بغداد: إن اللقاء جاء ضمن إطار التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين لتحقيق تعاون أوسع من ذي قبل على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية.

وكان رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول عثمان الغانمي أعلن خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي في دمشق أن أمن الحدود بين البلدين مهم جدا وهو ممسوك من قبل القوات الأمنية العراقية والجيش العربي السوري وأن الأيام القليلة القادمة ستشهد فتح المنفذ الحدودي بين العراق وسورية واستمرار الزيارات والتجارة بين البلدين وقد تم تشكيل لجان من الطرفين لتسهيل ذلك.