فضيحة لسيارات رينو الفرنسية في السعودية

جهينة نيوز:

دعت الحكومة السعودية، مالكي سيارات "رينو" إلى مراجعة وكلاء إحدى موديلات المركبة، التي تواجه مشاكل فنية تهدد حياتهم.

وأعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، اليوم الأحد 24 مارس/آذار، استدعاء 417 مركبة رينو لعام 2019 طراز "Dokker / Symbol "، بسبب خلل في الوسادة الهوائية الأمامية جهة قائد السيارة.

ولفتت الوزارة إلى أن الخلل، الذي تم اكتشافها في السيارة قد يؤدي إلى عدم خروج الوسادة الهوائية، عند وقوع الحوادث، بصورة تعرض حياة مستقليها للخطر.

ودعت وزارة التجارة السعودية، مالكي هذه النوعية من المركبات إلى مراجعة الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة.