الحرس الثوري: إعادة اعمار المنازل في المناطق المنكوبة في غضون يومين

جهينة نيوز:

أعلن رئيس منظمة التعبئة التابعة لحرس الثورة الاسلامية العميد غلام حسين غيب برور بان اعادة اعمار المنازل في المناطق المنكوبة بالسيول في محافظة كلستان شمال ايران سيبدأ في غضون يومين او ثلاثة.

وقال العميد غيب برور في تصريح للتلفزيون الايراني، اليوم الاحد، ان عمليات الاغاثة شكلت المرحلة الاولى للاجراءات المتخذة لمساعدة المنكوبين بالسيول، وستبدا عمليات ترميم واعادة اعمار المنازل المتضررة في غضون اليومين او الثلاثة القادمة.

واوضح بان الحرس الثوري كان قد بدا عملية الاغاثة للمنكوبين بالسيول يوم الثلاثاء الماضي الا ان اتساع نطاق السيول قد اوجد معوقات في هذا الصدد.

واضاف، ان الحجم الاكبر من الاضرار في السيول الاخيرة كان في منطقة شمال شرق مدينة آق قلا الا انه يتم الان تفريغ مياه السيول في ضوء الاجراءات المتخذة وعمليات ازالة الاوحال من المنطقة خاصة خط سكك الحديد.

ولفت الى ان بعض السكان المنكوبين مازالوا في منازلهم الا انه تم توفير مناطق آمنة في ضواحي المدينة وخاصة في مدينة جرجان لاسكان المنكوبين فيها وتابع قائلا، ان الحجم الاكبر من الاضرار قد لحق بمزارع المواطنين حيث تشير التقارير الى ان 250 الف هكتار من اراضي المواطنين قد غمرتها السيول.

وصرح العميد غيب برور بانه تم تحديد 7 محافظات لتولي اعانة محافظة كلستان، و 5 محافظات لاعانة محافظة مازندران، و 3 محافظات لاعانة محافظة خوزستان، فيما يتعلق بعمليات الاغاثة والدعم والمساعدة للمنكوبين بالسيول.

و في ذات السياق اعرب السفير الالماني لدى طهران ميشائيل كلور برشتولد في تغريدة على صفحته في تويتر عن تعاطفه مع المنكوبين بالسيول في كلستان ومازندران معلن استعداد بلاده لارسال المساعدات الى المناطق التي اجتاحتها السيول.

واشار السفير الالماني في تغريدته الى السيول التي اجتاحت محافظتي كلستان ومازندران وكتب يقول : نعلن تعاطفنا مع جميع من فقدوا اعزاءا او تضررت منازلهم جراء السيول في كلستان ومازندران .

وتسببت الامطار الغزيرة خلال الايام الماضية في شرق محافظة كلستان الى فيضان سد كلستان شرق مدينة كندكاووس وطغيان انهار جرجان رود وجهل تشاي وقره سو واوغان.

فارس