الجيش اليمني واللجان الشعبية يكبدون قوى العدوان خسائر فادحة بعسير

جهينة نيوز:

تكبدت قوات العدوان السعودي الاميركي خسائر في العديد والعتاد الأحد في عملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية بقطاع عسير.

وذكر مصدر عسكري يمني أن “أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة في الربوعة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير عتاد عسكري”.

وأشار المصدر إلى “إفشال محاولة تقدم للمرتزقة قبالة منفذ علب استمرت عدة ساعات سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم وفرار من تبقى منهم”.

وأكد المصدر أن “عمليات الجيش واللجان الشعبية مستمرة في تنكيل العدو السعودي ومرتزقته ردا على استمرار جرائمه الوحشية بحق أبناء الشعب اليمني”.

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