في هذا اليوم فقط يسمح بنشر الأخبار الكاذبة في روسيا

جهينة نيوز:

أكد مسؤول برلماني روسي أن قانون "الأخبار الكاذبة" لم يطل سريانه "كذبات الأول من نيسان أبريل" المنشورة من قبل وسائل الإعلام.

وأعلن نائب رئيس لجنة التشريع الدستوري وبناء مؤسسات الدولة في مجلس الدوما الروسي، دميتري فياتكين، للصحفيين أنه سيسمح لوسائل الإعلام بنشر أخبار ساخرة في 1 نيسان أبريل دون أن تتخوف من أي عقوبة بموجب القانون المذكور.

وأوضح المسؤول أن هذا القانون لا علاقة له بتقليد " كذبة نيسان أبريل"، بل إنه يهدف إلى محاربة "الحالات الصارمة للأخبار الكاذبة عمدا التي تجلب العواقب الوخيمة".

لينتا.رو