أردنيين يغلقون طريق الاردن مع سورية لهذا السبب

الأحد, 24 آذار 2019 الساعة 20:40 | سياسة, عربي

أردنيين يغلقون طريق الاردن مع سورية لهذا السبب

جهينة نيوز:

يواصل سائقو الخدمات العاملة على خط الرمثا سوريا أو ما يعرفون بـ"البحارة" اعتصامهم لليوم الثاني احتجاجا على "إجراءات التفتيش" بمركز حدود جابر المحاذي لمعبر نصيب السوري.

وبحسب المعتصمين فإن "إجراءات التفتيش المعقدة والتي وصفوها بـ"غير المبررة"، تسببت بتعطل مركباتهم إضافة إلى أن عملية التفتيش تستغرق ساعات، ما أسفر عن أزمات خانقة للمركبات القادمة من سوريا".

كما أشاروا إلى أن الجمارك اشترطت إفراغ أي حمولة من البضائع أثناء عملية التفتيش ومصادرتها.

وأغلق المعتصمون خلال احتجاجاتهم الطريق الدولية المؤدية إلى سوريا بالإطارات المطاطية المشتعلة، مطالبين بفتح مسرب آخر لتفتيش المركبات.

وبين المعتصمون أن هناك مئات المركبات تضطر للانتظار أكثر من 6 ساعات ليأتي دورها في التفتيش.

وكانت سيارات "البحارة" توقفت قرابة 7 سنوات عن العمل جراء الحرب على سوريا بعد أن تم إغلاق الحدود بين البلدين، واستأنفت عملها العام الماضي بعد أن حررت القوات السورية المنطقة الجنوبية من الارهاب.


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