الحرارة غدا إلى انخفاض وفرصة لهطل زخات رعدية في هذه المناطق

جهينة نيوز:

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غدا غائما جزئيا مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد تكون غزيرة أحيانا في المناطق الشمالية الشرقية وثلجية على المرتفعات الجبلية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة :

دمشق 14/6

المنطقة الجنوبية 13/7

المرتفعات الجبلية 7/1

المنطقة الوسطى 14/6

المنطقة الساحلية 15/9

المنطقة الشمالية 12/7

منطقة الجزيرة 11/6

المنطقة الشرقية 13/8

منطقة البادية 15/9