عروض رحلات ممتعة إلى دبي من أجنحة الشام للطيران

جهينة نيوز:

أعلنت أجنحة الشام للطيران عن بدئها بترويج عروض مشوقة خلال شهري آذار ونيسان إلى مدينة دبي "مدينة المغامرة والتسوق والترفيه" وذلك بدءً من سعر 340.000 ل.س للشخص الواحد متضمنةً (رسوم الفيزا وتذكرة الذهاب والإياب على الدرجة السياحية بالشركة إضافةً إلى الإقامة في أحد فنادق إمارة دبي من فئة الـ 4* مع بوفيه إفطار يومياً) وذلك ضمن خيارات لفترات تمتد من (4 ليالي/ 5 أيام) إلى (6 ليالي/7 أيام) حسب رغبة المشاركين بهذه الرحلات.

كما شملت عروض أجنحة الشام للطيران مزايا عديدة للراغبين بقضاء إجازاتهم وعطلاتهم خلال هذه الفترة.

يُذكر أن أجنحة الشام للطيران تُسير رحلات وضمن عروض مشابهة إلى العاصمة الأرمينية / يريفان أسبوعياً وذلك من مطار دمشق الدولي.

هذا وبإمكان الراغبين بالمشاركة في هذه الرحلات الاطلاع على عروض وأسعار الرحلات السياحية التي تُسيرها أجنحة الشام من خلال زيارة الموقع الالكتروني للشركة والضغط على هذا الرابط: https://chamwings.com/holidays/