رومانيا تنوي نقل سفارتها لدى كيان الاحتلال إلى القدس المحتلة

جهينة نيوز

أعلنت رئيسة وزراء رومانيا، فيوريكا دانسيلا، أن بلادها تنوي نقل سفارتها لدى كيان الاحتلال الاسرائيلي من مستعمرة تل ابيب إلى مدينة القدس المحتلة.

وقالت رئيسة الحكومة الرومانية، في كلمة ألقتها اليوم الأحد في مستهل مؤتمر لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "إيباك" في واشنطن، وهي أقوى جمعية لوبي صهيونية في الولايات المتحدة، إن نقل واشنطن سفارتها إلى القدس في مايو الماضي كان خطوة رمزية تدل على ترابط القيم والمصالح بين الشعبين الأمريكي والإسرائيلي.

وأشارت إلى أن الحكومة الرومانية قد أطلقت عملية تقييم إمكانية نقل السفارة إلى القدس، وتابعت: "يسرني اليوم أن أعلن أمام هذا الجمهور أنه بعد استكمال هذا التقييم بمشاركة جميع اللاعبين الدستوريين المنخرطين في عملية صنع القرار وبالإجماع التام بينهم، سأنقل أنا كرئيسة وزراء لرومانيا والحكومة التي أترأسها سفارة بلادنا إلى القدس، عاصمة الدولة الإسرائيلية".

وكان رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وصل واشنطن لحضور مؤتمر "إيباك".

وسبق أن صرحت رئيسة الوزراء الرومانية، خلال زيارة سابقة إلى إسرائيل في أبريل عام 2018، أنها تريد نقل سفارة بلدها إلى القدس المحتلة، لكنها لم تحصل على الدعم الكافي من مواطنيها لمثل هذه المبادرة.

ويعارض الرئيس الروماني كلاوس يوهانس رغبة الحكومة في أن تحذو حذو الولايات المتحدة بشأن نقل السفارة إلى القدس المحتلة.

يذكر أن رومانيا، هو الدولة الوحيدة في الكتلة الشيوعية السابقة التي احتفظت بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل بعد حرب الأيام الستة عام 1967، كما أقام الرئيس الشيوعي نيكولاي تشاوشيسكو علاقات وثيقة مع منظمة التحرير الفلسطينية.

هندوراس "تفتتح فورا" بعثتها الدبلوماسية في القدس

من جانبه، ذكر رئيس هندوراس، خوان أورلندو هيرنانديز، خلال الفعالية نفسها، أن بلاده "ستفتتح فورا" بعثتها الدبلوماسية الرسمية في القدس المحتلة كي "تمتد" سفارتها بذلك إلى "العاصمة الإسرائيلية".

وفي الأفق البعيد قال هيرنانديز إن هندوراس ستنقل سفارتها من مستعمرة تل أبيب إلى القدس عندما تفتتح إسرائيل سفارتها في تيغوسيغالبا.

وكانت هندوراس العام الماضي بين ثماني دول عارضت مشروع قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها.

وكالات