الشعب السوري بصدد نقل تجربة غزة الى حدود الجولان المحتل

جهينة نيوز

قال مراسل موقع "والا العبري" أمير بوخبوط، إن القيادة الشمالية في كيان الاحتلال الإسرائيلي تستعد "لإرباك ليلي" على الجبهة السورية كما في حدود غزة، مشيرا إلى أن القناصة الإسرائيلية تلقوا توجيهات محددة وأوامر جديدة.

وأضاف بوخبوط أن تخوفات جيش الاحتلال الإسرائيلي جاءت في إطار التحضيرات ليوم الأرض، حيث يخشى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يؤدي التوتر في سوريا إلى تأجيج الأوضاع على الحدود، وذلك بعد إعلان ترامب السيادة الإسرائيلية على الجولان والخوف من تموضع إيران هناك.

وأشار مراسل الموقع العبري إلى أن الجيش الإسرائيلي يخشى أن يقوم حزب الله وطهران بمحاولة استغلال الواقع المتوتر لتنفيذ هجمات، مضيفا بأنه "قد يكون هناك اضطرابات في نهاية الأسبوع على الحدود الشمالية مماثلة للمسيرات العنيفة في غزة".