إعلام العدو: ترامب سيوقع الاثنين الاعتراف “بسيادة إسرائيل” على الجولان

جهينة نيوز

ترامب ينتقل من الدعوة الى العمل في منح ما لا يملك لمن يحتل الارض و ذلك لمنع عودة نازحي الجولان المحتل الى بيوتهم و في تحدي لإرادة سكان الجولان الصامدين في قراهم المتبقية حيث أعلن كيان الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سوف يوقع أمر الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، غدا.

وذكر وزير خارجية العدو الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على "تويتر"، "سيوقع الرئيس ترامب غدا بحضور رئيس الوزراء نتنياهو أمرا يعترف بالسيادة الاسرائيلية على مرتفعات الجولان"، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس".

و يذكر أن ترامب أعلن في وقت سابق نقل سفارة بلاده من مستعمرة تل أبيب الى القدس المحتلة ناسفاً العملية السلمية التي رعتها واشنطن نفسها.