جليلي: خبث بريطانيا لا يخفى على انظار الشعب الايراني

جهينة نيوز

اكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام سعيد جليلي بان خبث بريطانيا لفرض الحظر على ايران لن يخفى عن الانظار الثاقبة للشعب الايراني.

جاء ذلك في کلمة القاها جليلي في حشد ضم اكثر من 3 آلاف شخص من المشاركين في اطار "قوافل السالكين طريق النور" (الزيارات التفقدية التي يقوم بها المواطنون الى مناطق العمليات الحربية خلال فترة الدفاع المقدس في التصدي للحرب العدوانية التي شنها النظام العراقي السابق ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية 1980-1988).

وحذر جليلي الدول الاوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا والمانيا من التنصل من تنفيذ تعهداتها تجاه الشعب الايراني وقال، ان سلوكياتها مرصودة بدقة من قبل الشعب الايراني وان النتيجة لمثل هذه السلوكيات هي المزيد من عدم ثقة الشعب الايراني بها.

واضاف، ان بريطانيا وتبعا لسادتها الاميركيين وبذريعة الخروج من الاتحاد الاوروبي قد ادرجت اخيرا في جدول اعمالها فرض الحظر على ايران في انتهاك صريح للاتفاق النووي الا ان هذا الخبث لن يخفى عن انظار الشعب الايراني الثاقبة.

واعتبر بريطانيا بانها قوة زائلة وعاجزة قائلا، ان بريطانيا تواجه اليوم العديد من الازمات وينبغي عليها ان تعلم بان مثل هذه السلوكيات الاستكبارية لن تكون بلا ثمن.

واضاف، انه على بريطانيا واميركا ان تعلما بان مسلسل هزائمهما امام الشعب الايراني سيستمر.