برعاية "دامسكو".. لينا شماميان تطلق عملها الجديد "يا خي أنا سورية"

جهينة نيوز-خاص

برعاية شركة "دامسكو" للإنتاج الفني أطلقت الفنانة لينا شماميان عملها الفني الجديد "يا خي أنا سورية"، وهو فيديو كليب لأغنية مصورة وضعت كلماتها وألحانها لينا شاماميان بتوزيع لسامي بن سعيد وإنتاج وفكرة ماهر صبرا، وقد تولى إخراجها سعد القادري.

وأغنية "يا خي أنا سورية" عمل مبنيّ على قصة حقيقية حدثت مع الفنانة لينا شماميان في صيف 2018 أثناء سفرها من باريس لإحياء عدة حفلات لها في تونس، وتؤكد على مكانة الشام بطيبة أهلها وفخرهم بتراثهم ورفضهم للحرب، ومحبتهم الكبيرة لتونس وشعبها المحب الطيب، وضرورة ألا تقف الحدود عائقاً بين أبناء الوطن الكبير والواحد.

وأشارت "دامسكو" إلى أنها كشركة عربية سورية أرادت من خلال رعاية هذا العمل أن تسلّط الضوء على قضية رافقتنا طوال سنوات الحرب هي معاناة الإنسان السوري أثناء مغادرته لبلده وسفره من وإلى جميع الدول العربية بحدودها ومطاراتها. وأضافت "دامسكو": كما أن هدفنا أن نوصل الصوت السوري لكل العالم، لأن هذا جزء كبير من واجبنا تجاه وطننا وشعبنا الذي عانى من مرارة الحرب، ولنقول كما قالت لينا شماميان في كلمات الأغنية: إن سلاحنا هو الضحكة والأغنية، وأن الفل في تونس مشتاق للورود وياسمين الشام، ولن تستطيع أي حدود أن تمنع هذا الشوق.

يذكر أن "دامسكو" رعت ودعمت كشركة عربية سورية العديد من المشاريع والأعمال والمبادرات الفنية التي ترتقي بالفن النبيل والأصيل.