قيادي من وحدات حماية الشعب يحدد مكان وجود "البغدادي"

جهينة نيوز

أعلن قيادي في وحدات حماية الشعب الكردية اليوم الأحد أن قواته لم تعثر على زعيم تنظيم "داعش" وقيادات التنظيم في بلدة الباغور بعد تحريرها من قبضة الإرهابيين.

وصرح المتحدث باسم الوحدات الكردية نوري محمود، أن "قوات سوريا الديمقراطية والتي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري حررت بلدة الباغوز، وأعلنت نهاية تنظيم داعش"، مشيرا إلى أنه "لم يتم العثور على زعيم التنظيم الإرهابي وقياداته في البلدة"، وفقا لموقع "بوك ميديا".

وتابع محمود أن المعلومات تفيد بفرار الإرهابي البغدادي وقيادات التنظيم إلى محافظ إدلب في شمال سوريا، مشيرا إلى أن المنطقة هناك تحت سيطرة المجاميع المسلحة التابعة للمعارضة السورية، وأغلب قيادات التنظيم وإرهابييه تفر إلى تلك المنطقة.

ويعد إعلان ميليشيا "قسد" مؤشرا لنهاية ما يسمى بـ"دولة الخلافة" التي أعلنها التنظيم، التي امتدت في وقت من الأوقات على مساحة تصل إلى ثلث أراضي العراق وسوريا.

وقال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، في بيان على موقع وزارة الدفاع الأمريكية: "نشيد بالانتصار، الذي حققته قوات سوريا الديمقراطية، على تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق"، مضيفا: "بيان قوات سوريا الديمقراطية أكد أن 100% من الأراضي، التي كان يسيطر عليها التنظيم في سوريا والعراق تم تحريرها".